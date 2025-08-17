خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی استان ایلام اظهار داشت: در حال حاضر، نواحی مختلف استان با کاهش دما بین یک تا سه درجه سانتی‌گراد مواجه شده‌اند که منجر به کاهش شدت گرما در منطقه شده است.

وی بیان کرد: برای امروز تغییر دما چندان محسوس نیست و روند دمایی نسبتاً ثابت باقی می‌ماند، اما از روز دوشنبه مجدداً دما حدوداً دو درجه افزایش می‌یابد و شدت گرما در استان افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در نواحی گرمسیر استان، دما در امروز به محدوده ۴۷ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اما از روز دوشنبه به بعد، دما به حدود ۴۹ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: بنابراین، توده هوای گرم تا پایان هفته در استان مستقر باقی می‌ماند همچنین، با توجه به وزش باد شدید در کشور عراق، احتمال تشکیل توده‌های گرد و غبار و نفوذ آن به استان وجود دارد که می‌تواند از امشب به کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در برخی نواحی منجر شود.