مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از پرداخت ۵ میلیارد تومان کمک هزینه درمانی با اولویت بیماران خاص، صعب العلاج و زمین گیر در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عیسی بابائی، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: تمامی مددجویان تحت حمایت این نهاد شامل ۱۴۲ هزار نفر، ضمن بهرمندی از بیمه‌های پایه، از بیمه تکمیلی درمان امداد نیز برخوردار هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۴۵۰۰ نفر بیمار خاص، صعب العلاج و زمین گیرهستند که ضمن داشتن مشکلات معیشتی، دارای بیماری‌های پرهزینه و طولانی مدت نیز میباشند و میبایستی توجه بیشتری به آنها شود.

بابایی با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های پرداختی بیماران نیازمند گلستانی تصریح کرد: این نهاد با پرداخت هزینه‌های درمان بیماران نیازمند بویژه خاص و صعب العلاج بخش عظیمی از هزینه‌های جانبی آنان را متقبل می‌شود.

وی ادامه داد: این خدمات شامل فرانشیز خدمات بستری، دارویی، تشخیصی و بازتوانی، تامین لوازم مصرفی جانبی نظیر پوشینه، تهیه تجهیزات پزشکی و توان بخشی همچون ویلچر، واکر، عصا، تخت و تشک مواج، کپسول اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، ونتیلاتور، هزینه ایاب و ذهاب و هزینه مراقبت از بیماران در منزل و ... است.

بابائی، اظهار کرد: در ۴ ماهه نخست سال جاری ۵ میلیارد تومان کمک هزینه درمانی با اولویت بیماران خاص، صعب العلاج و زمین گیر توسط این نهاد پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، افزود: درسال گذشته نیز مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بابت هزینه‌های درمانی، کالا و تجهیزات پزشکی به مددجویان بیمار خاص وصعب العلاج پرداخت شده است

بهره مندی حداکثری بیماران خاص و صعب العلاج کمیته امداد از خدمات صندوق بیمه سلامت

بابائی ضمن اشاره به همکاری مشترک این نهاد با بیمه سلامت استان، افزود: در همین راستا سازمان بیمه سلامت از طریق صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج که امداد هم عضو این صندوق می‌باشد خدمات شایانی به بیماران این نهاد از محل ضوابط و خارج از ضوابط و متناسب با مقررات صندوق ارائه می‌نماید.

بابائی با اشاره به همکاری خوب بیمه سلامت، ادامه داد: باپیگیری و راهنمایی مددجویان و هدایت بیماران به بیمه سلامت و نشان دار شدن آنها، در ۴ ماهه نخست سال جاری مبلغ ۴ میلیارد تومان بمنظور تامین هزینه‌های درمانی از محل این صندوق به بیماران خاص و صعب العلاج تحت حمایت کمیته امداد استان مساعدت گردید.

مدیرکل کمیته امداد استان، تصریح کرد: درسال گذشته نیز مبلغ ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج توسط بیمه سلامت استان پرداخت شد.