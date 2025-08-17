صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه، بسته حمایتی ۵ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت‌ها درنظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق خیاطیان با اشاره به اقدامات صندوق از زمان آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان گفت: این صندوق در راستای رسالت اصلی خود که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است، از روز‌های نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر، تلاش کرد هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به دانش‌بنیان‌ها ایجاد نشود و ارتباط میان مسئولان و کارشناسان صندوق با شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف به شکل منظم برقرار بود.

وی تأکید کرد: همچنین برای کاهش دغدغه شرکت‌های دانش‌بنیان در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی، بازپرداخت اقساط تسهیلات تا یک ماه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان به تعویق افتاد. در گام بعدی، با اعلام توقف جنگ و بازگشت شرایط به حالت عادی، کارگروه ویژه‌ای در صندوق نوآوری و شکوفایی برای بررسی و شناسایی آسیب‌های وارده‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: دامنه خسارت و آسیب‌های وارده به شرکت‌های دانش‌بنیان به چند دسته اصلی تقسیم‌بندی شدند که شامل آسیب‌دیدگی شرکت‌ها از لحاظ زیرساختی یا محل استقرار، از بین رفتن مواد اولیه و محصولات آماده و نیمه‌آماده، افت شدید فروش و کاهش محسوس درآمد به‌خصوص در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به علت شرایط خاص کشور می‌شود.

خیاطیان خاطرنشان کرد: با آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته، تلاش شد برنامه حمایتی جامع و چندبُعدی با هدف کمک به جبران خسارت‌های وارده، حفظ اشتغال و پیشگیری از تعدیل نیرو و حمایت از استمرار تولید در این شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و تدوین شود.

وی تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در تعامل مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همکاری شبکه بانکی، بسته حمایتی ۵ هزار میلیارد تومانی را با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر تدوین کرده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: از مجموع ۶۸۹ درخواست واصل‌شده از شرکت‌های دانش‌بنیان، تعداد ۲۵۰ درخواست واجد شرایط آسیب‌دیدگی شناخته شدند و جمعا مبلغ ۲.۵ همت برای این شرکت‌ها مصوب شده که بخشی از این رقم پرداخت شده و مابقی نیز در جریان پرداخت است.