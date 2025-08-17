به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز یک شنبه (۲۶ مرداد)، شاخص کیفی هوا در شهر سوسنگرد به ۲۹۴ AQI رسید که نشان دهنده هوای بسیار ناسالم (بنفش) است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های بندر ماهشهر ۱۷۷، بهبهان ۱۷۲، رامهرمز ۱۶۷، هندیجان ۱۶۴، ملاثانی ۱۶۳، آغاجاری ۱۶۰، باغملک ۱۵۸، هفتکل و اندیمشک ۱۵۶، آبادان ۱۵۴ و اهواز ۱۵۱ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این مدت میزان شاخص کیفی هوا در شهر‌های لالی و دزفول ۱۴۶، امیدیه ۱۳۷، گتوند ۱۲۸، دهدز ۱۱۸ و شوش به ۱۰۴ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.