به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با تمرکز بر توانمندی‌های هنری هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان، در سه بخش رقابتی، غیررقابتی و کودک و نوجوان برگزار می‌شود و درصدد است علاوه بر معرفی آثار برجسته، فرهنگ امید، خودباوری و مشارکت اجتماعی را در جامعه هنری ترویج دهد.

این جشنواره که از سال ۱۳۹۸ به صورت دوسالانه برگزار شده است، امسال با حضور هنرمندان معلول از سراسر کشور و با حمایت موسسه فرهنگی هنری صبا، فرصت بی‌نظیری برای نمایش آخرین دستاورد‌های هنری این قشر فراهم کرده است.

رشته‌های هنری جشنواره شامل:

هنر‌های تجسمی: نقاشی، طراحی، مجسمه‌سازی، عکاسی و سایر گرایش‌ها

هنر‌های سنتی و صنایع‌دستی

موسیقی

علاوه بر بخش‌های اصلی، جشنواره دارای بخش‌های جنبی شامل نمایش تئاتر و پرفورمنس‌های محیطی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی، و نمایش فیلم و انیمیشن با محوریت موضوع معلولیت است.

جوایز جشنواره:

بخش بزرگسال: جایزه نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره

بخش کودک و نوجوان: جایزه نقدی تا ۲۵۰ میلیون ریال

بخش منتخب مردمی: جایزه نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال

علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ از طریق سایت رسمی جشنواره به نشانی www.homamfestival.com ارسال کنند.

نمایشگاه آثار منتخب جشنواره در ۱ آبان ۱۴۰۴ افتتاح خواهد شد و آیین پایانی و اعلام برگزیدگان در ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. دبیرخانه جشنواره در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پل همت، کوچه نیلو، پلاک ۱، واحد ۳ فعال است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۲۱۸۸۸۵۶۰۵۳ و ۰۲۱۸۸۸۵۶۰۴۲ تماس بگیرند.

برگزاری جشنواره «همام» با حمایت از هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان، نه تنها بستری برای نمایش استعداد‌های آنان فراهم می‌کند، بلکه گامی مؤثر در توانمندسازی و تقویت حضور اجتماعی این قشر در عرصه‌های فرهنگی و هنری محسوب می‌شود و پیامی روشن از احترام، همدلی و مشارکت اجتماعی به جامعه ارسال می‌کند.