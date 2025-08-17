استاندار یزد با حضوردر منزل دو تن از آزادگان، از صبر و استقامت و پایمردی آنان تجلیل کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار با حضور در منزل آزاده سرافراز، امیر وطن پرستان، صبر و استقامت آن آزاده سرافراز را ستود.

بابایی که خود نیز از آزادگان سرافراز سال‌های دفاع مقدس است در این دیدار پای خاطرات امیر وطن پرستان نشست.

امیر رضا وطن پرستان از فرماندهان ارتش، و بیش از ۸ سال و ۸ ماه در اسارت نیرو‌های بعثی بوده است.

استاندار یزد همچنین با سرو سرافراز عرصه آزادگی و جانباز جنگ تحمیلی، محمد ابراهیمی نسب دیدار کرد.

بابایی فداکاری‌ها و رشادت‌های این اسوه صبر و ایستادگی در زندان‌های رژیم بعثی را پاس داشت.