به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، آرش مصلح، در حاشیه جلسه بررسی مشکلات کهگیلویه گفت: طرح آبرسانی از سد کوثر به شهرهای دهدشت، چرام، سوق و لنده، با هدف پوشش جمعیتی ۴۰ هزار نفری در چهار شهر و ۳۰۰ روستا، یکی از مهمترین طرح های استان است.

مصلح به طرح تامین آب شرب دیشموک و چاروسا اشاره کرد و افزود: این طرح، تامین آب آشامیدنی مناطق وسیعی را در بر می‌گیرد و عملیات اجرایی آن طی دو ماه اخیر به نحو موثری آغاز شده است.

وی اضافه کرد: این طرح ظرفیت افزایش پوشش آبرسانی به بیش از ۷۰ هزار نفر را دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد همچنین به سد سرپری اشاره کرد و گفت: سد سرپری هم‌اکنون ۶۵ درصد پیشرفت دارد و در حال پیگیری برای قرار دادن ماده ۲۳ آن در ردیف طرح‌های ملی در پیوست پیش‌بودجه سال ۱۴۰۴ هستیم.

وی در ادامه به طرح تامین آب اراضی دهدشت غربی پرداخت و اضافه کرد: این طرح قادر است حدود ۵ هزار و ۹۵۴ هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار دهد و اکنون پیمانکار مشغول عملیات اجرایی آن است.

مصلح با اشاره به سد آبریز، افزود: این سد امسال در لایحه بودجه قرار گرفته و ۸۰ میلیارد تومان برای عملیات اجرایی آن تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه امید است که امسال عملیات اجرایی سد آبریز شروع شود گفت: همه مطالعات و فرآیندهای ماده ۲۳ صورت گرفته که طی چند ماه آینده ماده ۲۳ ابلاغ می‌شود و مقدمات شروع عملیات اجرایی را شاهد خواهیم بود.

مصلح با بیان اینکه در سال جاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش آب کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است، تاکید کرد: قریب به ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به پروژه‌های شهرستان کهگیلویه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان به مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شرب دهدشت اشاره کرد و گفت: امسال شاهد بودیم که مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شرب دهدشت به عنوان یکی از مخازن استراتژیک جنوب کشور، آبگیری آزمایشی آن آغاز شد و اتصال آن به شهر انجام گرفت.

وی در ادامه افزود: این مخزن اکنون آماده است که در خدمت شهروندان دهدشت و روستاهای منطقه باشد و قطع آب را ذخیره کرده و در اختیار مردم قرار دهد.

مصلح تصریح کرد: با توجه به اینکه در تابستان این آزمایش را انجام گرفت و نیاز شهر یک مقدار بالا بود، عملا آبگیری کامل مخزن زمان می‌برد: اما در طول ماه‌های آینده این مخزن به طور کامل آبگیری شده و در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.