پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: مناسب سازی فضاهای شهری و ساختمانهای اداری نیازمند بازنگری هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زهرا غلامرضایی در جلسه ستاد مناسبسازی استان با اشاره به ارزیابیهای اخیر، اعلام کرد که این استان در زمینه مناسبسازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت امتیاز لازم را کسب نکرده است.
وی بر ضرورت ایجاد شرایط تسهیلگر برای عبور و مرور و دسترسی این افراد در سطح شهر و همچنین ساختمانهای اداری تاکید کرد.
غلامرضایی با بیان اینکه بسیاری از ساختمانهای اداری موجود به دلیل فقدان امکانات لازم، مانع استفادهی راحت معلولان، سالمندان و جانبازان میشوند، خواستار همکاری بیشتر دستگاهها در این زمینه شد.
وی افزود: سیاستها باید به سمت ایجاد شرایط بهتر برای دسترسی افراد دارای معلولیت حرکت کند تا آنها نیز مانند سایرین از فرصتهای شهری بهرهمند شوند. ”
غلامرضایی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد تغییرات موثر، جامعهای شهروند محور در قزوین شکل گیرد که به طور کامل از حقوق و نیازهای افراد دارای معلولیت حمایت کرده و آنان را در مسیر استقلال و موفقیت در زندگی روزمره یاری رساند.
ضرورت رعایت الزامات ساخت و ساز در قزوین
شهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: باید تدابیری اتخاذ شود تا امکان انتقال ارباب رجوع به طور مؤثر فراهم شود.
وی افزود:شهرداری قزوین به درستی الزامات ماده نوزدهم در زمینه ساخت و سازها را به عنوان یک اصل الزامی معرفی کرده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ادامه داد: ساختمانهای جدید در حوزه ادارات و مجتمعهای خدمات رفاهی، باید الزامات مقرر را رعایت کنند. عدم رعایت این الزامات نشاندهنده بیمبالاتی در ساخت و ساز خواهد بود.
احمدپور ضمن قدردانی از شهرداری قزوین و سایر شهرداریها در خصوص صدور پروانههای ساخت، بر لزوم بازنگری در این حوزه تأکید کرد و افزود: مشکلات موجود در ساختمان پزشکان، یک معضل عمومی است که نیاز به مداخله جدی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی دارد.
وی به ضرورت نظارت بیشتر بر خدماترسانی و توجه به نیازهای بیماران، بهخصوص معلولین، اشاره کرد و خواستار همکاری تمامی نهادهای مرتبط در این زمینه شد.
میرزایی، دبیر اجرایی ستاد مناسبسازی استان هم اعلام کرد که اعتبارات در نظر گرفته شده برای مناسبسازی دستگاههای ستادی تا حد زیادی بهبود یافته است.
وی اعلام کرد: درصد مناسب سازی در شهرستان آبیک ۷۷ درصد، شهرستان البرز ۶۴ درصد، شهرستان آوج ۶۳ درصد، شهرستان تاکستان ۴۹ درصد و شهرستان قزوین ۵۱ درصد است.
میرزایی مجموع درصد مناسبسازی در کل استان را ۶۰ درصد عنوان کرد.
وی گفت: در مناسب سازی ادارات امور عشایری، امور بازرگانی، گمرک، بهزیستی، شرکت شهرکهای صنعتی و امور مالیاتی امتیاز بالای ۹۰ کسب کردهاند.
طرح مناسب سازی ۵۰ محور شهری
دبیر ستاد مناسبسازی شهرداری قزوین هم از طرح مناسب سازی ۵۰ محور شهری شهر قزوین خبر داد.
کریمیان افزود: معاونت شهرسازی و معماری به عنوان متولی اصلی این امر، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه را ابلاغ نمودهاند.
دبیر ستاد مناسب سازی فضای شهری شهرداری قزوین در ادامه اظهار داشت: ضوابطی که معمولاً در نقشهها و پروژهها ابلاغ میشود از سوی این معاونت تنظیم میشود.
کریمیان همچنین بر ضرورت بارگذاری چکلیستهای مناسبسازی ساختمانها در برنامه یکپارچه شهرداری و لزوم تکمیل و تایید این موارد در زمان صدور پروانه و پایان کار نیز مورد تاکید اشاره کرد.