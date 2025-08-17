به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: دادگستری استان در راستای عمل به تکالیف حقوق عامه‌ای و صیانت از بیت المال خود با قاطعیت در بحث فرار‌های مالیاتی ورود و موفق به تشکیل ۲۹پرونده مهم در این زمینه شده است و رسیدگی را آغاز کرده است.

مقام ارشد قضایی استان اضافه کرد، در این پرونده ها‌ی در حال رسیدگی بیش از ۳۲نفر متهم از جمله یکی از معاونین اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی دستگیر و تحت قرار بازپرس‌های رسیدگی کننده قرار گرفته‌اند پرونده‌ها با ظرافت، دقت و سرعت در حال رسیدگی است.

عتباتی در پایان تاکید کرد، در راستای صیانت از بیت المال و حقوق ملت هیچ گونه مماشات و سهل انگاری پذیرفته نیست و با کسانی که قصد تجاوز از مقررات قانونی را دارند با قاطعیت برخورد به عمل خواهد آمد.