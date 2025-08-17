پخش زنده
پیاده روی اربعین، تجلی عشق و ارادت به امام حسین (ع) و خاندان پاکش بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ زائران اربعین هر قدمی که در این مسیر برداشتند، تجلی ارادت و عشق عمیق به اهل بیت (ع) بود که به نوعی ادای دین به فرهنگ عاشورایی و یادآوری مظلومیت امام حسین (ع) به شمار میرود.
اربعین یک رویداد مهم و تحول آفرین در جهان اسلام است که زیباییها و جلوههای ویژهای دارد.
این رویداد نه تنها یک مراسم مذهبی است، بلکه به عنوان یک نقطه عطف و تحول بزرگ در جهان اسلام شناخته میشود.
اربعین حسینی نماد وحدت، همدلی و همبستگی میان مسلمانان است و نقش مهمی در ایجاد وفاق و انسجام در جهان اسلام دارد.