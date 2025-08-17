پخش زنده
بنابر اعلام شرکت توانیر، در جهت تحقق دولت الکترونیک و به منظور ایجاد بسترهای پایدار، یکپارچه و هوشمند در ارائه خدمات، از سند خدمات غیرحضوری در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در وقت و هزینه و افزایش شفافیت در فرآیندها، سند توسعه دولت الکترونیک و خدمات غیرحضوری برق پایتخت ارائه شد.
علیرضا سلطانی راد مجری طرح توسعه دولت الکترونیک برق پایتخت با اشاره به این سند گفت: تدوین و اجرای سند خدمات غیرحضوری، نقطه عطفی در مسیر حرکت به سوی دولت الکترونیک است. هدف ما ایجاد تحول بنیادین در ارائه خدمات و فراهم کردن بستری ساده، سریع و ایمن برای تمامی مشترکان است.
وی افزود: بر اساس سند راهبردی خدمات غیرحضوری که توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تدوین و تصویب شده است، مجموعهای جامع از خدمات بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در اختیار مشترکان قرار گرفته است. این سند به عنوان نقشه راه شرکت، بر توسعه خدمات برای سه گروه اصلی شامل شهروندان، سازمانهای دولتی و بخش خصوصی تاکید دارد و تمامی اقدامات شرکت در این مسیر بر اساس آن برنامه ریزی و اجرا میشود.
مجری طرح توسعه دولت الکترونیک برق پایتخت در ادامه گفت: شهروندان میتوانند بسیاری از امور خود همچون دریافت و پرداخت صورتحساب برق، ثبت و پیگیری درخواستها، اعلام و رفع خرابیها و همچنین ثبت نام برای انشعاب جدید را از طریق بسترهای بر خط انجام دهند. همچنین سازمانهای دولتی و نهادهای اجرایی میتوانند خدمات مورد نیاز خود را به شکلی سریعتر و شفافتر دریافت کنند و واحدهای تجاری و خصوصی نیز از سرویسهای اختصاصی و پشتیبانی غیرحضوری بهرهمند میشوند.