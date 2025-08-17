به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری گفت: این چاه با کاربست دستگاه حفاری ۹۲ فتح حفر و تکمیل شد و پس از تولیدی شدن جهت بهره برداری به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مجری طرح توسعه میادین غرب کارون در استان خوزستان به عنوان کارفرما تحویل گردید.

عبدالکریم علی محمدی با اشاره به استقرار ۲ دستگاه حفاری ۹۲ و ۲۸ فتح ناوگان شرکت ملی حفاری در این موقعیت، افزود: حفاری و تکمیل دومین حلقه چاه نیز در این میدان در مراحل تکمیل است و پیش بینی می‌شود تا ۲ هفته آینده به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه میدان یادآوران از میادین مشترک نفتی است، اظهارکرد: این پروژه از اردیبهشت سال گذشته به صورت کلید در دست (EPD) اجرایی و چاه شماره ۴۳ اولین چاهی است که تکمیل و به کارفرما واگذار شد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری گفت: دکل حفاری ۲۸ فتح چاه شماره ۴۲ را در این موقعیت حفر و تکمیل می‌کند و برنامه‌ریزی برای انتقال و برپایی سومین دکل نیز با هدف شتاب بخشی در اجرای پروژه در دستور قرار دارد.