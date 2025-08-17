پخش زنده
مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر غلامحسین غیبپرور، جمعه ۳۱ مردادماه در شیراز برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر پاسدار حاج غلامحسین غیبپرور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حرم مطهر سید علاءالدین حسین (ع) (آستانه) برگزار میشود و همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) خواهد بود.
سرلشکر غلامحسین غیبپرور از فرماندهان عالیرتبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در مسیر خدمت به آرمانهای انقلاب به شهادت رسید.
سرلشکر شهید غلامحسین غیبپرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) بعد از تحمل یک دوره بیماری به دلیل عوارض شیمیایی دوران هشت سال دفاع مقدس ۲۵ تیرماه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.