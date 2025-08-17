به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عابدی سرپرست اورژانس فارس گفت: بر اثر برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو (خاور، تریلی، پژو پارس و پراید) در گردنه سلبکی محور فیروزآباد – جم، ۱۴ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام و پس از حضور در صحنه، خدمات امدادی اولیه را ارائه کردند.

عابدی ادامه داد: ۹ مصدوم این حادثه را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل و ۵ مصدوم دیگر در محل توسط تیم‌های اورژانس درمان شدند.