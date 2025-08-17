مدیر پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه از آغاز مرحله دوم استحکام‌بخشی، رفع خطر و مرمت بنای موسوم به کاروانسرای مال سیدی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی فرجی گفت: مرحله دوم استحکام‌بخشی، رفع خطر و مرمت بنای موسوم به کاروانسرای مال سیدی در ایذه از محل اعتبارات استانی وارد مرحله اجرایی شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر ایذه افزود: استحکام‌بخشی دیوار‌های آسیب‌دیده، سبک‌سازی بام، استحکام‌بخشی پی دیوار‌ها و مرمت برجک‌های آسیب‌دیده از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی فاز دوم مرمت این بنای دوره قاجاری است.

او خاطرنشان کرد: فاز اول حفاظت، رفع خطر و مرمت اضطراری این بنا در ابتدای سال ۱۴۰۳ به انجام رسید.

فرجی یادآوری کرد: کاروانسرای مال سیدی یک اثر تاریخی متعلق به اواخر دوران اسلامی است که در شهرستان ایذه، استان خوزستان واقع شده است. این کاروانسرا در روستای مال سعیدی، در بخش مرکزی شهرستان ایذه قرار دارد و در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شماره ثبت ۲۵۹۷۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.