پخش زنده
امروز: -
سالروز بازگشت آزادگان سرافرازدر ۲۶ مرداد به میهن گرامی باد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، روز ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹، میهن اسلامی شاهد حضور اولین گروه آزادگان سرافرازی بود که پس از سالها اسارت در زندانها و اسارتگاههای رژیم بعث عراق، قدم به خاک پاک میهن اسلامی خود گذاشتند.
ستاد رسیدگی به امور آزادگان که در ۲۲ مرداد ۶۹ تشکیل شده بود، تبادل حدود ۵۰ هزار آزاده را با همین تعداد اسیر عراقی و با هماهنگی دستگاههای دیگر برعهده گرفت.
آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضیترین کسان به قضای الهی بودند.
قاصدک آزادی در چنین روزی پیام آورِ رهایی شده و این کبوتران ِاز بند رسته به آغوش گرم ملت خود بازگشتند.
میهن اسلامی، چراغانی بود و شعف و سروری وصف ناپذیر از حضور این رسولان انقلاب و جنگ، سراسر ایران را فراگرفته بود.
سعید ایرانمنش مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان گفت: کرمان با ۱۲۶۳ آزاده، از جمله استانهایی است که سهم چشمگیری در تاریخ مقاومت و صبوری آزادگان کشور داشته است.