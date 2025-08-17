به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، از کتاب خاطرات یکی از آزادگان استانداری با حضور استاندار کرمانشاه رونمایی و از چهار آزاده شاغل در مجموعه تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: آزادگان نماد استقامت، پایمردی و رشادت هستند.

او با اشاره به جایگاه خاص استان کرمانشاه در دفاع مقدس گفت: تاریخ جنگ تحمیلی در کرمانشاه رقم خورده است و این استان، همواره در خط مقدم ایثار و مقاومت بوده و به‌عنوان سینه ستبر ایران اسلامی شناخته می‌شود.

در ادامه این مراسم، از کتاب خاطرات آزاده سرافراز علیرضا خادمی با عنوان «در انتظار رهایی...» رونمایی شد.