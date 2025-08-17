فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان از دستگیری دو حفار غیرمجاز و کشف ادوات حفاری و فلزیاب با همکاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و فرماندهی انتظامی در یک منزل اجاره‌ای در محدوده مرکزی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ سید فرامرز میر درخصوص دستگیری حفاران غیر مجاز در گرگان، گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در شهر تاریخی استرآباد (گرگان) و با هدف جلوگیری از تعرض به میراث‌فرهنگی، تیمی از ستاد فرماندهی یگان حفاظت استان با همکاری کلانتری ۱۲ گرگان وارد عمل شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: پس از اخذ نیابت قضایی و رعایت ملاحظات اطلاعاتی و حفاظتی، مأموران به یک ملک اجاره‌ای در محدوده مرکزی بافت تاریخی گرگان ورود کردند.

او خاطرنشان کرد: در این عملیات، مأموران پس از مشاهده محل حفاری غیرمجاز به عمق یک‌ونیم متر و عرض دو متر، موفق به دستگیری دو نفر حفار غیرمجاز در حین حفاری شدند.

سرهنگ میر گفت: در بازرسی از این منزل، یک دستگاه فلزیاب و یک دستگاه DVR ضبط تصاویر نیز کشف و ضبط شد.

او افزود: متهمان پس از تشکیل صورتجلسه و ضبط ادوات حفاری غیرمجاز، برای سیر مراحل قانونی و قضایی به کلانتری ۱۲ گرگان تحویل داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی گلستان تأکید کرد: یگان حفاظت استان با همکاری مردم و دستگاه‌های انتظامی و قضایی، با هرگونه تعرض به میراث‌فرهنگی برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: ماموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با همکاری فرماندهی انتظامی به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تعرض به میراث‌فرهنگی، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ به این یگان اعلام کنند.