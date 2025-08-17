پخش زنده
مخلان نطم و امنیت و قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان لنجان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: با اطلاع کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان لنجان در پی درگیری و نزاع دستهجمعی در شهر فولادشهر و استفاده از سلاح گرم و رعب و وحشت بین مردم، عاملان درگیری در استان دیگر دستگیر و به قانون سپرده شدند.
سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: در این درگیری دو نفر از شهروندان مصدوم و پس از کشف سلاح، با تشکیل پرونده برای متهمان، روانه زندان شدند.
وی همچنین گفت: در پی رصد اطلاعاتی کلانتری ۱۸ شهر فولادشهر یک خودرو که بهطور ماهرانهای اقدام به جاسازی ۱۱ کیلو گرم تریاک کرده بود کشف و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان افزود: در این زمینه یکنفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.