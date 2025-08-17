به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی‌ها نشان دهنده تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان می‌باشد که می‌تواند منجر به خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک از این نواحی به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان از جمله نواحی حاشیه تالاب میقان و تداوم کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات در مناطقی از استان شود که این شرایط کم و بیش تا اواخر هفته برقرار است.

با تقویت مجدد یک الگوی تابستانه بر روی کشور دمای هوا به ویژه دمای روزانه از فردا (دوشنبه) افزایش خواهد یافت و تا پایان هفته گرمای هوا کم و بیش تداوم خواهد یافت.

از اینرو امروز هشدار سطح زرد شماره ۲۸ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش نسبی دمای هوا و تداوم آن تا پایان هفته جاری صادر شده است.