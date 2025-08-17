علت تاخیر در تحویل خودروهای پیش فروش
مدیرکل بازرسی کالاهای سرمایهای سازمان حمایت از مصرفکنندگان گفت: تحویل ندادن خودرو از سوی برخی شرکتهای خودروساز به دلیل بی توجهی به مجوزهای کمیته خودرویی وزارت صمت است.
افزود: همه شرکتهای عرضه کننده خودرو قبل از هر گونه پیش فروش باید مجوز کمیته خودرویی وزارت صمت را دریافت کنند و میزان پیش فروش آنها با توجه به توان تامین قطعات و توان عرضه خودرو تعیین شود.
وی ادامه داد: برخی از شرکتها بدون مجوز اقدام به پیش فروش کردهاند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پرونده آنها را به مراجع قضایی ارسال کرده است.
پالوج گفت: از طرفی مطابق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تحویل ندادن بموقع خودرو جزو تخلفات ناشی از عدم ایفای تعهدات است و خریداران میتوانند در محاکم قضایی طرح شکایت کنند.