





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در بازدید دبیر ستاد استانداردسازی ورزشگاه‌های کشور و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه پارس شیراز، آخرین مهلت برای میزبانی به فجرسپاسی داده شد.

داوود رفعتی دبیر ستاد استاندارد سازی ورزشگاه‌های کشور و علی دهقان نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازدید از ورزشگاه پارس شیراز به باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز تا ۲۹ مرداد فرصت دادند با رفع نواقص باقی مانده از میزبانی در لیگ برتر باشگاه‌های کشور محروم نشود.

گیت‌های ورودی و خروجی، شماره گذاری سکو‌های تماشاگران، نصب کمد‌های رختکن، راه اندازی جایگاه خبرنگاران، سالن کنفرانس و نصب نیمکت‌ها از جمله مواردی بود که بر ایجاد و تکمیل آنها تاکید شد.

همچنین باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز متعهد شد تا ۲ شهریور ورزشگاه محل میزبانی خود را به سازمان لیگ معرفی کند در غیر اینصورت بازی نخست خانگی این تیم، سه بر صفر به سود حریف اعلام خواهد شد.

در این بازدید کسر سه امتیاز از فجرشهید سپاسی شیراز تایید شد و این تیم لیگ را با امتیاز منفی ۳ آغاز می‌کند، اما در صورتی که تا ۲۵ شهریور ورزشگاه پارس، مجوز ملی را دریافت و باشگاه فجر قرارداد رسمی با این ورزشگاه امضا کند، سه امتیاز کسر شده باز خواهد گشت.

همچنین ظرفیت ورزشگاه پارس با توجه به تعداد صندلی‌ها، از ۵۰ هزار نفر به ۳۸ هزار نفر تغییر کرد.

در هفته نخست لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فجرشهید سپاسی شیراز دوشنبه ۲۷ مرداد در تهران از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به مصاف پرسپولیس می‌رود.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال وحید کاظمی را به عنوان داور دیدار فجرشهیدسپاسی و پرسپولیس انتخاب کرد. علیرضا ایلدروم و علیرضا ممبینی به عنوان کمک داور و موعود بنیادی فر داور سیستم کمک داور ویدیویی است.