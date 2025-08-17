نشست نقد و بررسی کتاب «من ابراهیم هادی نیستم» به مناسبت سالروز ورود آزادگان در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن، ویژه‌برنامه فرهنگی ادبی «نقد و بررسی کتاب من ابراهیم هادی نیستم» در گالری دیجیتال فکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

این نشست با حضور سردار مهدی امیریان (مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس) وامیر نوبرانی (نویسنده کتاب)، محمد قاسمی‌پور (منتقد)، راوی اثر و جمعی از اصحاب رسانه و علاقه‌مندان حوزه دفاع مقدس برگذار شد.

در این برنامه ضمن واکاوی محتوایی و شیوه روایت کتاب من ابراهیم هادی نیستم به بررسی نگاه نویسنده به مفاهیم ایثار و مقاومت و آزادگی پرداخته شد.

همچنین در حاشیه این مراسم، نمایش دیجیتال عکس‌های کمتر دیده شده‌ای از آزادگان و یادگاران دوران دفاع مقدس برای نخستین‌بار در معرض دید عموم قرار گرفت.

این تصاویر بخشی از تاریخ شفاهی و بصری این مقطع درخشان از انقلاب اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی را بازگو می‌کند.

سردار امیریان، در این مراسم با اشاره به اهمیت پرداختن به خاطرات آزادگان، گفت: آزادگان از اقشاری هستند که کمتر از رزمندگان و فرماندهان مورد توجه قرار گرفته‌اند، در حالی که دوران اسارت آنان، حماسه‌ای دیگر از صبر و استقامت است.

وی افزود:کتاب من ابراهیم هادی نیستم روایتی متفاوت و تأثیرگذار از این فصل کمتر گفته‌شده تاریخ دفاع مقدس است.

همچنین این برنامه فرصتی است برای علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت و تاریخ معاصر کشورمان تا در کنار شنیدن خاطرات و تحلیل‌ها، با اسناد تصویری کمتر دیده‌شده از روز‌های بازگشت قهرمانان وطن آشنا شوند.

کتاب من ابراهیم هادی نیستم در انتشارات سرو به چاپ رسیده است.