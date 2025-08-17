پخش زنده
شبکه فنبازار ملی ایران، بیست و چهارمین نشست سراسری فنبازارهای منطقهای و تخصصی کشور را ۲۸ و ۲۹ مرداد به میزبانی فنبازار منطقهای مازندران در ساری برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه فنبازار ملی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وظیفه ایجاد توسعه و ساماندهی فن بازارهای منطقهای و تخصصی کشور را عهدهدار است.
در این رویداد ملی که بستری مناسب برای تقویت شبکهسازی، تبادل تجربیات و همافزایی میان فعالان عرصه تجارت فناوری کشور فراهم میسازد، موضوعاتی از جمله انتقال و ارائه تجربیات موفق، بررسی آخرین برنامههای شبکه فنبازار ملی ایران، و شبکهسازی اعضای زیستبوم نوآوری و فناوری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نشستهای سراسری فنبازارها ، نقش مهمی در مرور موفقیتها، شناسایی چالشها و برنامهریزی برای بهبود عملکرد شبکه فنبازارها ایفا کرده و گامی مؤثر در توسعه تجارت فناوری در کشور به شمار میآیند.