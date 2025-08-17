به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سید کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در ملاقات با «واهان گوستانیان» معاون وزیر خارجه ارمنستان»، با اشاره به سند پاراف شده اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، ضمن تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم تغییر مرز‌های ارمنستان و آذربایجان و برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز، مخالفت خود را با حضور آمریکا در ارمنستان در قالب یک شرکت سرمایه‌گذار و اداره‌کننده مسیر ارتباطی بین دو کشور که می‌تواند زمینه‌ساز دخالت‌های بیشتر آمریکا در منطقه باشد، اعلام کرد و گفت: ما امیدواریم دولت ارمنستان نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران را برطرف سازد.

گوستانیان نیز در این ملاقات با قدردانی از حمایت همیشگی جمهوری اسلامی ایران از ایروان و تاکید بر در نظر داشتن ملاحظات و خطوط قرمز ایران در روابط خارجی خود، ابراز امیدواری کرد در سفر آتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان و انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید، مسیر همکاری دو کشور بیش از پیش هموار شود.