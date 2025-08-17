مادر شهیدان مجتبی صانعی و محمدجواد صانعی از شهدای شهرستان فریدن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حاجیه خانم اکرم صانعی در ۹۰ سالگی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

پیکر این مادر شهید امروز‌ی ساعت ۱۶ در شهر داران تشییع و خاکسپاری می‌شود.

سردار شهید محمدجواد صانعی سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان و در منطقه شلمچه به شهادت رسید و پیکرش در شهر داران فریدن به خاک سپرده شد.

شهید مجتبی صانعی نیز در سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر مقدماتی به خیل شهدای مفقودالاثر پیوست.