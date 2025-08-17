مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: ۲ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با ۶۴ دستگاه ماینر و بار مصرفی ۵۸۰ آمپر با پیگیری تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق در غرب شهرستان‌های کرج و چهارباغ استان البرز کشف و تحویل مراجع انتظامی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خواجه‌وند اعلام کرد: با تلاش تیم‌های عملیاتی یک مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز با تعداد ۱۸ دستگاه ماینر و بار مصرفی ٨٠ آمپر از زیرزمین یک واحدتجاری با برق سه فاز از منطقه غرب شهرستان کرج و یک مرکز استخراج غیرمجاز دیگر با تعداد ۴۶ دستگاه ماینر با بار مصرفی ۵٠٠ آمپر و برق غیرمجاز در یک زمین کشاورزی شهرستان چهارباغ کشف شدند.

خواجه‌وند در خصوص مرکز کشف شده در چهارباغ گفت: این مرکز بزرگترین مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز کشف شده در شهرستان چهارباغ که معادل مصرف بیش از ٢۵٠ خانوار می‌باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز افزود: مصرف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز موجب بروز مشکل در فرایند تامین برق پایدار مشترکان می‌شود و با تحمیل فشار و نوسان به شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق مردم و آسیب به تجهیزات شبکه و وسایل برقی شهروندان می‌شود.