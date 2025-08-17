به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روح‌الله مرادی، فرماندار اقلید گفت: این طرح در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در بلوار فرهنگ این شهر ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه درمانگاه تامین اجتماعی شامل بخش‌های درمان عمومی، مامایی، داروخانه، اورژانس، آزمایشگاه و دندانپزشکی است افزود: براساس برنامه ریزی‌ها این واحد درمانی تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسد.

مرادی بیان کرد: با راه‌اندازی این درمانگاه، بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی به بیمارستان شهرستان کاهش خواهد یافت و خدمات درمانی با کیفیت‌تر و در دسترس‌تری به مردم ارائه می‌شود.

فرماندار اقلید با قدردانی از خیرین که زمین ساخت این درمانگاه را اهدا کرده‌اند، افزود: خیرین و مردم شهرستان اقلید همواره در کنار دولت بوده‌اند و در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مشارکت چشمگیری داشته‌اند.