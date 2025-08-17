امروز در جلسه کارگروه ساماندهی سواحل گلستان، مکان‌یابی و ایجاد سه سایت مجهز شنا در شهرستان‌های ساحلی استان مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: فرمانداران بندرگز، ترکمن و گمیشان مامور مکان‌یابی هستند، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مسئول طراحی، و اجرا با دفتر امور اجتماعی است.

محمد حمیدی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، در سواحل، آب‌بندان‌ها و آبشار‌های استان، نجات غریق مستقر شود.

حمیدی افزود: در این جلسه، علاوه بر بررسی روند اجرای مصوبات جلسه قبلی، برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های ساحلی و جذب سرمایه‌گذار جهت اجرای طرح‌های گردشگری و تجهیز زیرساخت‌ها و امکانات خدماتی و رفاهی، مصوب شد.

وی همچنین با اشاره به قانون حریم ساحل دریا، اضافه کرد: با توجه به پسروی آب خزر در محدوده گلستان، محدوده ۶۰ متری در این قانون برای اجرا در استان باید بازنگری شود.

استان گلستان حدود ۱۳۰ کیلومتر ساحل و ۱۸ هزار هکتار اراضی ساحلی دارد.