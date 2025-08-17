ماموران مرزبانی میناب خطوط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول سه هزار متر در سواحل این شهرستان شناسایی و منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب گفت: قاچاقچیان این خطوط را از زیر ماسه‌های ساحل به اعماق دریا در محدوده خورِ مجدر این شهرستان کشیده شده بودند.

ابراهیم طاهری افزود: قاچاقچیان قصد داشتند سوخت قاچاق را با استفاده از شناور‌های تندرو به خارج از کشور انتقال دهند.

بیشتر بخوانید؛ کشف ۳۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

وی بر لزوم تشدید نظارت‌ها از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت تأکید کرد.

شهرستان میناب در۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.