به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی با اشاره به اینکه روز گذشته ۴۱ هزار و ۱۵۳ نفر از مرز خسروی تردد کردند گفت: از این تعداد ۴۰ هزار و ۱۸۷ نفر از مرز خسروی به کشور بازگشتند و ۹۶۶ نفر هم از این مرز خارج شدند.

وی مجموع تردد زوار اربعین از مرز خسروی از ابتدای ماه صفر تا پایان روز گذشته (۲۵ مرداد) را ۹۸۰ هزار و ۷۰۵ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۵۱۸ هزار و ۸۷۹ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۴۶۱ هزار و ۸۲۶ نفر از این مرز به کشور بازگشته‌اند.