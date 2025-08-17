با اجرای طرح طرد اتباع غیر مجاز بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در استان سمنان شناسایی و بعد از طی تشریفات قانونی به کشور خود بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان سمنان گفت : این استان رتبه سوم کشور بعد از استانهای تهران و قم در طرد اتباع غیر مجاز را کسب کرده است.

یوسف کلیچ با بیان اینکه همه ضوابط قانونی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در فرآیند طرد اتباع غیرمجاز رعایت شده است افزود: سهمیه استان سمنان ۸ هزار نفر بود که با همراهی اتباع ۱۰ هزار و ۵۸۲ نفر از اتباع پس از طی کامل تشریفات قانونی محترمانه بازگردانده شدند.

وی با بیان اینکه متناسب با نیاز بازار کار ، اتباع دارای کارت اقامت قانونی ساماندهی می‌شوند گفت: در طرح ساماندهی اتباع برای هر استان سهمیه‌ای مشخص شده بود

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان سمنان با بیان اینکه روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر برای حضور در طرح ساماندهی دارندگان برگه‌های سرشماری مراجعه کردند تاکید کرد: اتباع خارجی به ویژه افغانستانی که دارای کارت آمایش هستند، اقامت ایران را دارند اما کسانی که دارای برگه سرشماری هستند به مراتب باید پالایش و راستی آزمایی شوند .