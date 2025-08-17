استاندار یزد: ۲۶ مرداد، یادآور تجلی شکوهمند صبر و صلابت و روز بوسه زدن بر خاکی است که برای ذره ذرۀ آن، خون بهترین فرزندان این آب و خاک ریخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رضا بابایی در پیامی سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را گرامی داشت.

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۶ مرداد، صرفاً یک تاریخ بر تقویم نیست؛ بلکه سرود حماسی بازگشت پرستو‌های عاشقی است که پس از سال‌ها هجران، قفس گشودند و به آغوش آسمان وطن بازگشتند. این روز، یادآور تجلی شکوهمند صبر و صلابت، و روز بوسه زدن بر خاکی است که برای ذره‌ذرۀ آن، خون بهترین فرزندان این آب و خاک ریخته شده است.

آن روزها، در سیاه‌چال‌های مخوف رژیم بعث، ایمان سلاح بود و صبر، سپر. دشمن نه فقط جسم، که اراده و عزت یک ملت را به اسارت خواسته بود، اما غافل از آنکه روح‌های بزرگ، در تنگنای سلول‌ها به بی‌کرانگی می‌رسند. آزادگان ما، با تنی مجروح، اما روحی استوار، در قلب اردوگاه‌های دشمن، پرچم غیرت و ایستادگی را برافراشتند و هر روزِ اسارت را به کلاس درسی از مقاومت، ایمان و توکل تبدیل کردند.

اینجانب، به عنوان قطره‌ای از اقیانوس بی‌کران آزادگان و کسی که طعم تلخ هشت سال اسارت و غربت را با تمام وجود چشیده‌ام، امروز بیش از هر کس دیگری، عظمت این روز را درک می‌کنم. به خوبی به یاد دارم لحظه‌ای را که پس از سال‌ها دوری، اولین نسیم آزادی بر صورتمان وزید و خاک مقدس وطن، سجده‌گاه گام‌های خسته‌مان شد. آن اشک‌های شوق، آن فریاد‌های «الله اکبر» و آن آغوش‌های گرم مردمی که صبورانه چشم‌انتظارمان بودند، پاداش شیرین سال‌ها مقاومت بود.

آزادگان عزیز، گنجینه‌های زنده و اسناد گویای حقانیت و مقاومت ملت ایران هستند. شما الماس‌هایی هستید که در کورۀ داغ سختی‌ها، صیقل یافته‌اید و امروز هر یک از شما، الگویی درخشان از پایداری برای نسل جوان این مرز و بوم به شمار می‌آیید. حکایت شما، حکایت یوسف‌هایی است که از عمق چاه به اوج عزت رسیدند و نشان دادند که با تکیه بر ایمان الهی، می‌توان از سخت‌ترین آزمون‌ها، سرافراز بیرون آمد.

در این روز بزرگ، وظیفه خود می‌دانم که یاد و خاطره تمامی شهدای دوران اسارت را که غریبانه در خاک دشمن به شهادت رسیدند گرامی بدارم و سر تعظیم در برابر صبر و استقامت بی‌بدیل خانواده‌های معظم آزادگان، به‌ویژه همسران صبور و مادران و پدران چشم‌انتظار، فرود آورم که رنجی کمتر از اسارت نکشیدند.

بیایید در این روز باشکوه، با آن ستارگان بازگشته به وطن عهد ببندیم که فرهنگ ایثار، مقاومت و صبری را که آنان برای ما به ارمغان آوردند، پاس داشته و در راه ساختن ایرانی آباد، سرافراز و قوی، ذره‌ای از آرمان‌های والای امام راحل (ره)، شهدا و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) کوتاه نیاییم.

عزت و سربلندی ملت شریف ایران، به‌ویژه مردم مؤمن و انقلابی دارالعباده یزد، مستدام باد.

محمد رضا بابایی

استاندار یزد و خادم مردم استان یزد