برنامه «از مامان بگو» میزبان خانواده شهید سعید قرهداغی خواهد بود؛ جوان ۲۶ سالهای که در حمله رژیم صهیونیستی به یکی از پادگانهای سپاه به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانواده این شهید در فضایی صمیمی و مادرانه، از روزهای کوتاه زندگی مشترک او روایت میکنند.
جوانی که تنها چند ماه از عقدش گذشته، و عروسیاش را برای بعد از ماه محرم برنامهریزی کرده بود، اما تقدیر، قصه زندگیاش را به ضیافت ابدی شهادت پیوند زد.
«از مامان بگو» با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، تلاش دارد در قالبی متفاوت و اثرگذار، نقش الهامبخش مادران شهدا را در تربیت نسل مؤمن و ایثارگر روایت کند؛ زنانی که با ایمان و صبوری، فرزندانشان را برای دفاع از وطن و آرمانهای حسینی پرورش دادند.
این برنامه که محصول گروه خانواده شبکه دو سیما به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی است، هر شب حوالی ساعت ۲۲ روی آنتن میرود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ خواهد بود.