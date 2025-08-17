به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانواده این شهید در فضایی صمیمی و مادرانه، از روز‌های کوتاه زندگی مشترک او روایت می‌کنند.

جوانی که تنها چند ماه از عقدش گذشته، و عروسی‌اش را برای بعد از ماه محرم برنامه‌ریزی کرده بود، اما تقدیر، قصه زندگی‌اش را به ضیافت ابدی شهادت پیوند زد.

«از مامان بگو» با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، تلاش دارد در قالبی متفاوت و اثرگذار، نقش الهام‌بخش مادران شهدا را در تربیت نسل مؤمن و ایثارگر روایت کند؛ زنانی که با ایمان و صبوری، فرزندانشان را برای دفاع از وطن و آرمان‌های حسینی پرورش دادند.

این برنامه که محصول گروه خانواده شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی است، هر شب حوالی ساعت ۲۲ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ خواهد بود.