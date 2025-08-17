در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵
دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندیهای جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود.
دکتر محمدمهدی علویان مهر اظهار داشت: در رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۲۵ شانگهای، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبه بندی شدهاند که مانند سال گذشته، دانشگاه های هاروارد و استنفورد و موسسه MIT از ایالات متحده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردهاند.
رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: در این بین تعداد ۶ دانشگاه نیز از کشور ایران در این رتبه بندی حضور یافتهاند.
وی گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ توانسته¬اند در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاههای ایران را از آن خود کنند. دانشگاه تربیت مدرس با قرار گرفتن در بازه رتبهای ۸۰۰-۷۰۱ دانشگاه سوم ایران در این رتبه بندی محسوب میشود.
جایگاه دانشگاههای ایران در نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵
ردیف نام دانشگاه ۲۰۲۵، ۲۰۲۴،
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۰-۴۰۱، ۵۰۰-۴۰۱،
۲ دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۰۱،
۳ دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰-۷۰۱، ۷۰۰-۶۰۱،
۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۰۰-۸۰۱، ۷۰۱-۸۰۰،
۵ دانشگاه صنعتی شریف ۷۰۱-۸۰۰،
۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۰۰-۹۰۱، ۷۰۱-۸۰۰
وضعیت دانشگاههای کشورهای اسلامی در رتبه بندی جهانی شانگهای ۲۰۲۵
رئیس موسسه ISC گفت: در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵، تعداد ۵۱ دانشگاه از ۱۰ کشور اسلامی حضور دارند. عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با ۱۳ و ۱۱ دانشگاه و ایران و مصر هر کدام با ۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارند.
دکتر علویانمهر اظهار داشت: به لحاظ بهترین رتبه، دانشگاه King Saud University از کشور عربستان سعودی با رتبه ی ۱۵۰-۱۰۱ در رتبه اول دانشگاههای کشورهای اسلامی قرار دارد.
بهترین دانشگاه کشورهای اسلامی در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵
ردیف نام کشور بهترین دانشگاه رتبه
۱ عربستان سعودی King Saud University ۱۰۱-۱۵۰،
۲ ایران Tehran University of Medical Sciences; University of Tehran ۴۰۱-۵۰۰،
۳ مصر Cairo University ۴۰۱-۵۰۰،
۴ ترکیه Istanbul University ۵۰۱-۶۰۰،
۵ قطر Qatar University ۵۰۱-۶۰۰،
۶ مالزی University of Malaya ۶۰۱-۷۰۰،
۷ امارات متحده عربی Khalifa University ۶۰۱-۷۰۰،
۸ لبنان Lebanese American University ۶۰۱-۷۰۰،
۹ پاکستان COMSATS University Islamabad; University of the Punjab ۷۰۱-۸۰۰،
۱۰ مراکش Hassan II University of Casablanca ۹۰۱-۱۰۰۰
روش شناسی رتبه بندی شانگهای
رئیس موسسه ISC گفت: در رتبه بندی شانگهای دانشگاه هایی مورد ارزیابی و رتبه¬بندی قرار می گیرند که دارای برندگان جایزه نوبل، برندگان فیلدز مدال، محققان پراستناد و یا مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس باشند.
علاوه بر این، دانشگاه هایی که تعداد قابل قبولی از مقالات نمایه شده در نمایه استنادی توسعه یافته علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی داشته باشند را نیز شامل میشوند. در مجموع بیش از ۲۵۰۰ دانشگاه در واقع رتبه بندی شدهاند و ۱۰۰۰ دانشگاه برتر منتشر شده است.
وی گفت: شانگهای یکی از نظام های معتبر رتبه بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه، چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص ارزیابی می شوند.
این ۶ شاخص عبارتند از: تعداد فارغ التحصیلان برنده جایزه نوبل یا فیلد مدال، تعداد اعضای هیئت علمی برنده جایزه نوبل یا فیلدز مدال، تعداد محققان پراستناد، تعداد مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس، تعداد مقالات نمایه شده در نمایهنامههای توسعه یافته علوم و علوم اجتماعی و عملکرد دانشگاهی با توجه به اندازه سازمان.
مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شهر شیراز قرار دارد .