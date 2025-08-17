



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی علویان مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می شود.

دکتر محمدمهدی علویان مهر اظهار داشت: در رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۲۵ شانگهای، ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان رتبه بندی شده‌اند که مانند سال گذشته، دانشگاه های هاروارد و استنفورد و موسسه MIT از ایالات متحده به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کرده‌اند.

رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: در این بین تعداد ۶ دانشگاه نیز از کشور ایران در این رتبه بندی حضور یافته‌اند.

وی گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران با کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ توانسته¬اند در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاه‌های ایران را از آن خود کنند. دانشگاه تربیت مدرس با قرار گرفتن در بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۷۰۱ دانشگاه سوم ایران در این رتبه بندی محسوب می‌شود.

جایگاه دانشگاه‌های ایران در نظام رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵

ردیف نام دانشگاه ۲۰۲۵، ۲۰۲۴،

۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۰-۴۰۱، ۵۰۰-۴۰۱،

۲ دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۰۱،

۳ دانشگاه تربیت مدرس ۸۰۰-۷۰۱، ۷۰۰-۶۰۱،

۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹۰۰-۸۰۱، ۷۰۱-۸۰۰،

۵ دانشگاه صنعتی شریف ۷۰۱-۸۰۰،

۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰۰۰-۹۰۱، ۷۰۱-۸۰۰

وضعیت دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی در رتبه بندی جهانی شانگهای ۲۰۲۵

رئیس موسسه ISC گفت: در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵، تعداد ۵۱ دانشگاه از ۱۰ کشور اسلامی حضور دارند. عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با ۱۳ و ۱۱ دانشگاه و ایران و مصر هر کدام با ۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارند.

دکتر علویان‌مهر اظهار داشت: به لحاظ بهترین رتبه، دانشگاه King Saud University از کشور عربستان سعودی با رتبه ی ۱۵۰-۱۰۱ در رتبه اول دانشگاه‌های کشور‌های اسلامی قرار دارد.

بهترین دانشگاه کشور‌های اسلامی در رتبه بندی شانگهای ۲۰۲۵

ردیف نام کشور بهترین دانشگاه رتبه

۱ عربستان سعودی King Saud University ۱۰۱-۱۵۰،

۲ ایران Tehran University of Medical Sciences; University of Tehran ۴۰۱-۵۰۰،

۳ مصر Cairo University ۴۰۱-۵۰۰،

۴ ترکیه Istanbul University ۵۰۱-۶۰۰،

۵ قطر Qatar University ۵۰۱-۶۰۰،

۶ مالزی University of Malaya ۶۰۱-۷۰۰،

۷ امارات متحده عربی Khalifa University ۶۰۱-۷۰۰،

۸ لبنان Lebanese American University ۶۰۱-۷۰۰،

۹ پاکستان COMSATS University Islamabad; University of the Punjab ۷۰۱-۸۰۰،

۱۰ مراکش Hassan II University of Casablanca ۹۰۱-۱۰۰۰

روش شناسی رتبه بندی شانگهای

رئیس موسسه ISC گفت: در رتبه بندی شانگهای دانشگاه هایی مورد ارزیابی و رتبه¬بندی قرار می گیرند که دارای برندگان جایزه نوبل، برندگان فیلدز مدال، محققان پراستناد و یا مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس باشند.

علاوه بر این، دانشگاه هایی که تعداد قابل قبولی از مقالات نمایه شده در نمایه استنادی توسعه یافته علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی داشته باشند را نیز شامل می‌شوند. در مجموع بیش از ۲۵۰۰ دانشگاه در واقع رتبه بندی شده‌اند و ۱۰۰۰ دانشگاه برتر منتشر شده است.

وی گفت: شانگهای یکی از نظام های معتبر رتبه بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه، چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای است که توسط شش شاخص ارزیابی می شوند.

این ۶ شاخص عبارتند از: تعداد فارغ التحصیلان برنده جایزه نوبل یا فیلد مدال، تعداد اعضای هیئت علمی برنده جایزه نوبل یا فیلدز مدال، تعداد محققان پراستناد، تعداد مقالات منتشر شده در نشریات نیچر و ساینس، تعداد مقالات نمایه شده در نمایه‌نامه‌های توسعه یافته علوم و علوم اجتماعی و عملکرد دانشگاهی با توجه به اندازه سازمان.

مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شهر شیراز قرار دارد .