رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: ۲۴ هزار و ۳۳۲ زائر اربعین حسینی از ۱۰ تا ۲۳ مردادماه از خدمات مراکز درمانی و فوریت‌های پزشکی دانشگاهی و غیر دانشگاهی چذابه بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران احمدی بلوطکی بیان کرد: تعداد کل ماموریت‌های اورژانس پیش بیمارستانی سه هزار و ۵۱۷ مورد ثبت شده که شامل ۲۹۶ ماموریت ترافیکی و سه هزار و ۲۲۱ مورد غیرترافیکی گزارش شده که از این تعداد سه هزار و ۹۵ مورد درمان در محل، ۴۱۵ مورد اعزام به مراکز درمانی و هفت نفر فوتی ثبت شد.

وی افزود: تعداد مراجعان به درمانگاه تامین اجتماعی سه هزار و ۲۶۱، مراکز درمانی نیرو‌های مسلح ۶ هزار و ۳۴۱نفر، درمانگاه شهید تندگویان صنعت نفت ۲هزار و ۱۵ و هلال احمر سه هزار و ۹۱۹ نفر اعلام شده است.

احمدی بلوطکی ادامه داد: تعداد مراجعان به درمانگاه مرزی چذابه سه هزار و ۳۶۷، سالن سرد یک هزار و ۲۴۱ نفر و مراجعان به اورژانس بیمارستانی ۶۶۱ نفر ثبت شده است.