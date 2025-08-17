پخش زنده
با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان و رضایت اولیای دم، متهم محکوم به قصاص پس از ۳۶ سال از دار مجازات رهایی یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در ادامه برنامههای کاهش جمعیت کیفری و پایش هدفمند زندانیان دادستان خوزستان و در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه به منظور بررسی وضعیت مددجویان با حضور در زندان سپیدار اهواز، به پایش وضعیت زندانیان و بررسی مشکلات آنان پرداختند.
یکی از مهمترین پروندههای بررسی شده در این بازدید، مربوط به زندانی بود که از سال ۱۳۶۸ به اتهام قتل و صدور حکم قصاص در زندان بود که با پیگیری مستقیم دادستان مرکز خوزستان و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم، از قصاص رهایی یافت و مقدمات آزادی او فراهم شد.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خوزستان در حاشیه این دیدار با اشاره به اهمیت اقدامات پایشی و دیدار مستقیم با زندانیان، اظهار داشت: روند کاهش جمعیت کیفری زندانها از اولویتهای مهم قوه قضائیه است. این برنامه علاوه بر کاهش تراکم زندانیان، به تحقق عدالت و بازگشت سالم افرادی که واجد شرایط قانونی هستند، به آغوش جامعه کمک خواهد کرد.
وی افزود: دیدار امروز با مددجویان، نشاندهنده تلاش گسترده دستگاه قضایی برای شنیدن صدای زندانیان و حل مشکلات آنهاست. در این مسیر، همه ظرفیتهای قانونی برای اصلاح وضعیت حقوقی زندانیان و فراهمسازی زمینه زندگی دوباره برای آنان به کار گرفته شده است.
همچنین در این بازدید دادستان مرکز خوزستان پس از دیدار با ۱۶ مددجو محکومین زیر ۶ ماه حبس و شنیدن درخواستها دستورات لازم برای رسیدگی سریعتر به مسائل حقوقی و قضایی این گروه از زندانیان را صادر کرده و زمینه پایان حبس یک نفر و ۱۵ نفر دیگر از مددجویان واجد شرایط رای باز فراهم شد.