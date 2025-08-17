به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور استاندار آذربایجان غربی واحد تولیدی نوسازی و بازسازی شده در حوزه فرآوری سنگ‌های تزیینی افتتاح و عملیات اجرایی طرح توسعه تولید سنگ اسلب، همزمان با احیا واحد معدنی راکد آغاز شد.

این واحد به دلیل مسایل مالی و نبود مواد اولیه به مدت چهار سال راکد بود و توسط سرمایه گذار بخش خصوصی بازسازی و احیا شده که هم اکنون ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع سنگ تزئینی را دارد.

سال گذشته پروانه فعالیت برای این واحد تولیدی صادر شده و مواد اولیه آن مستقیما از معدن شهرستان چایپاره تامین می‌شود.

مجوز تولید سنگ‌های اسلب برای نخستین بار در ارومیه نیز در کنار این واحد تولیدی صادر شده که ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در این بخش انجام شده و برای ۸۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی می‌شود.

در مجموع برای افتتاح این واحد و واحد توسعه‌ای و فرآوری سنگ از معدن چایپاره که توسط این سرمایه گذار انجام می‌شود بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی در مراسم افتتاح واحد تولیدی فرآوری سنگ تزئینی در ارومیه با اشاره به اهمیت واحد‌های کوچک مقیاس، این واحد‌ها را اشتغال‌زا و قابل اجرا در بخش‌های مختلف دانست و گفت: صنایع بزرگ می‌توانند موتور اقتصاد را فعال کنند و هدف ما در استان ایجاد صنایع بزرگ و تکمیل زنجیره ارزش است.

رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت معادن سنگ استان، افزود: ایجاد شهرک تخصصی سنگ و صنایع وابسته در تکاب در دست اجراست و این موضوع می‌تواند تحولی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کند.

او با تأکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی تصریح کرد: تجهیز واحد‌ها به ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نامگذاری سال و ضرورت توجه به تولید، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری توسط بانک‌های عامل استان تاکید کرد و گفت: در حالی که اولویت بانک‌ها باید تأمین سرمایه باشد، متأسفانه در این زمینه کاستی‌های جدی وجود دارد که بانک‌های عامل استان باید توجه جدی برای پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه تولید داشته باشند.

رحمانی با تاکید بر اینکه تولید، راهکار اصلی حل مشکلات کشور است، گفت: کسانی که در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌کنند، نمی‌توانند مدعی توسعه باشند.

او با بیان اینکه نهضت جذب سرمایه‌گذاری در استان آغاز شده و تولید و خدمت به مردم در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد، گفت: توسعه متوازن استان را بطور جدی دنبال می‌کنیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری «اینوا» اشاره کرد و گفت: اگرچه این همایش پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز دارد، اما نقطه آغاز آن در حوزه اقتصادی است.

۱۶۹ معدن آذربایجان غربی در لیست واگذاری به سرمایه گذاران

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز در این مراسم با اشاره به این که از بیش از ۲ هزار و ۷۰ واحد صنعتی استان ۱۳۱ واحد صنعتی متوسط، ۱ هزار و‌۸۰۰ واحد صنایع کوچک و ۶۴ واحد صنعتی بزرگ در آذربایجان غربی وجود دارد گفت: علاوه بر حمایت از واحد‌های کوچک به دنبال احداث واحد‌های بزرگ مقیاس برای تکمیل زنجیره ارزش در استان هستیم.

سخاوت خیرخواه با بیان این که ۱۶۹ معدن راکد در لیست پذیرش سرمایه گذاران قرار داده شده افزود: یکی از مهمترین آنها واحد مرمریت در چایپاره است که در حال طی مراحل واگذاری به سرمایه گذار است.

او تاکید کرد: برای تکمیل زنجیره ارزش در استان باید به دنبال تامین مواد اولیه باشیم که در این واحد این زنجیره تکمیل شده و مانع خام فروشی می‌شود و صد در صد محصولات این واحد صادراتی است.

حاکم ممکان یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین با اشاره به این که اگر ریل گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای درست انجام شود میتوانیم جز استان‌های برتر باشیم گفت: مدیران جهادی و دارای برنامه می‌توانند در استان تحول آفرین باشند.