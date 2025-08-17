پخش زنده
سرپرست فدراسیون ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی اعلام کرد: مسابقات آسیایی ۱۶ مهر در ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمودرضا امیاری، سرپرست فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی گفت: یکی از اولویتهای وزارت ورزش، ورزش زورخانهای است و از زمانی که دوره سرپرستی بنده آغاز شد تمام تلاشم بر این بود که کار فدراسیون عقب نماند؛ از برگزاری کلاسهای آموزشی گرفته تا برگزاری مسابقات قهرمانی که در اولویت کاری بنده بود. قرار است ۵ مهر انتخابات فدراسیون برگزار شود،
وی افزود: پس از جلساتی که با حضور مسئولان فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای در وزارت ورزش برگزار کردیم، قرار شد مسابقات آسیایی این رشته ورزشی با حضور تیمهای آسیایی ۱۶ مهر در ارومیه برگزار شود.