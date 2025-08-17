پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان گفت: تخلفهای رانندگی در معابر شهر بندرعباس با دوربینهای نظارتی ثبت و به صورت خودکار برگه جریمه صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ نقی حیدری افزود: این تخلفات شامل سرعت و توقف غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و محدوده عبور عابر پیاده است.
وی گفت: حداکثر سرعت مجاز در بزرگراههای شهری ۶۰ کیلومتر، فرعی ۵۰ و محلهها ۳۰ کیلومتر در ساعت است.
سرهنگ حیدری افزود: شهروندان بندرعباسی باید در همه معابر شهری، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
وی گفت: این نظارتها برای کاهش حوادث رانندگی در شهر بندرعباس است، زیرا سال گذشته ۱۲۷ تن در حوادث رانندگی در معابر شهر بندرعباس جان خود را از دست دادهاند.
بیشتر بخوانید؛ پیگیری یک دغدغهی برای رانندگان در بلوار امام حسین (ع) بندرعباس
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان گفت: در چهار ماه نخست امسال نیز ۳۲ تن در حوادث رانندگی شهر بندرعباس جان خود را از دست دادهاند که به نسبت مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد افزایش دارد.