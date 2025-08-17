پخش زنده
کتیبههای جدید ویژه دهه پایانی ماه صفر در اماکن متبرکه حرم امام رضا (ع)، تعویض و نصب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره خدمات و روشنایی حرم مطهر رضوی درباره سیاهپوشی صحن و سرای حرم مطهر رضوی ویژه رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، گفت: پس از جمعآوری کتیبههای دهه نخست محرم که همزمان با ایام شهادت امام حسین (ع) در حرم مطهر نصب شده بود، از روز گذشته فرایند تعویض و نصب کتیبههای جدید ویژه دهه آخر صفر، آغاز شده است.
محمدمهدی حقطلب با بیان اینکه این کتیبهها با مضامین مرتبط با مناسبتهای این ایام طراحی و آمادهسازی شدهاند، افزود: همه کتیبههای نصبشده در ایوانها، سردرها و فضاهای پیرامونی حرم مطهر تعویض میشوند تا جلوهای متناسب با حالوهوای ایام حزن و عزای دهه آخر صفر، در فضای حرم رضوی، ایجاد شود.
او با اشاره به حجم گسترده این عملیات، گفت: گروههای اجرایی از روز شنبه ۲۵ مرداد به طور شبانهروزی مشغول نصب کتیبهها در سردربها، ایوانها، نقارهخانه، گلدستهها و دیواره صحنها هستند و تا پایان امروز، کار بهطور کامل، به اتمام خواهد رسید.
این مسئول درباره مضامین این کتیبهها هم گفت: کتیبههای عمودی دیواری با اشعار رضوی و القاب حضرت رضا (ع) و کتیبههای بزرگ متراژ ویژه سر درب ایوانها نیز با اشعاری همچون «بیم اهریمن ندارد مُلک ایرانزمین»، «شروع نغمه جانبخش نینوا، حسن است»، «امشب جهانی داغدار خاتم پیغمبران است»، مزین شده است.
حقطلب تاکید کرد: هدف از این اقدام، فضاسازی معنوی متناسب با ایام عزاداری پیش رو و ایجاد حالوهوای سوگواری برای زائران و مجاوران است تا در سایه مضامین نورانی این کتیبهها، دلهای عاشقان بیشازپیش با اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، پیوند بخورد.