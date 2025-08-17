پخش زنده
امروز: -
کاراتهکاهای قمی به دو نشان طلای رقابتهای بینالمللی مسترزکاپ دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مسابقات که به میزبانی شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد، محمدصادق قنبری، که در قالب تیم منتخب سبک شورین کمپو کاراته ایران به این رقابتها اعزام شده بود با غلبه بر همه حریفان به نشان طلای وزن منهای ۷۰ کیلوگرم بخش کومیته دست یافت و هنگام حضور بر سکوی قهرمانی، در کاری نمادین، علاوه بر پرچم مقدس کشورمان، پرچم فلسطین را هم به اهتزاز در آورد.
مهدی گلوردی دیگر نماینده کاراته قم در این رویداد جهانی بود که در بخش کاتا، با گسب بالاترین امتیاز، به عنوان قهرمانی رسید و صاحب گردنآویز طلا شد.