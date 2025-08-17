پخش زنده
امروز: -
در طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه فرآوردههای مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردهای معیار مصرف آب در خراسان جنوبی ۳۷ بازدید انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در راستای اجرای طرح امین و با هدف صیانت از منابع آبی، بازرسیهای مضاعفی از مراکز عرضه محصولات مشمول مقررات اجباری استاندارد معیار مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است.
بذری افزود: هدف از انجام این بازرسیها، جلوگیری ازعدم عرضه و فروش برخی از محصولات آب بر بدون داشتن علامت استاندارد و برچسب مصرف آب، در بازار است که این موضوع به افزایش غیرمجاز مصرف آب دامن میزند.
به گفته وی در این مرحله کارشناسان استاندارد به صورت ویژه بر چهار گروه از کالاها شامل ماشینهای لباسشویی خانگی، شیرهای ظرفشویی و روشویی، مخازن آبشویه (فلاشتانک) و سردوشها تمرکز خواهند داشت و ضمن جمعآوری فرآوردههای غیراستاندارد و بدون برچسب آب با عرضهکنندگان آن برخورد خواهد شد.