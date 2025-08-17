

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با تلاش های نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای استخر قنات جهانی بلده اختصاص یافت.

نصیری با اشاره به اینکه این اعتبار نقش مهمی در ذخیره‌سازی و مدیریت بهینه منابع آبی، تقویت بخش کشاورزی و تأمین آب پایدار منطقه خواهد داشت گفت: امید است با تسریع در روند اجرایی، این طرح ارزشمند گامی مؤثر در توسعه اقتصادی و رفع بخشی از مشکلات مردم منطقه باشد.