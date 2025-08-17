به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسدالله ربانی‌مهر از دستاورد‌های چشمگیر این هیأت در سال اخیر سخن گفت و بیان کرد: اسکواش همدان با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش‌های بی‌وقفه، توانسته است در ارزیابی فدراسیون، جهشی شگفت‌انگیز و ۱۷ پله‌ای را تجربه کند.

وی با بیان اینکه این موفقیت‌ها، اسکواش همدان را به یکی از هیأت‌های پیشرو در کشور تبدیل کرده است، گفت: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش‌های یک سال اخیر و مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند است.

رئیس هیأت اسکواش همدان برگزاری سه جشنواره بزرگ اسکواش را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: این جشنواره‌ها نقطه عطفی است که توانست شور و اشتیاق زیادی را در بین علاقه‌مندان ایجاد کند و نتیجه آن افزایش قابل توجه ۵۴ درصدی بیمه‌شدگان بود.

وی همچنین از اولین حضور تیم اسکواش همدان در مسابقات لیگ کشور خبر داد که گامی مهم در ارتقاء سطح این رشته در استان محسوب می‌شود.

ربانی‌مهر به برنامه‌های بلندمدت و زیرساختی اشاره کرد و گفت: امسال میزبان همایش اسکواش کشور خواهیم بود که فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان است.

وی عنوان کرد: ساخت اولین کورت پارکی در همدان و پیگیری برای ساخت بزرگ‌ترین کورت اسکواش غرب کشور با جذب اعتبار از اداره ورزش و جوانان، از جمله اقدامات زیرساختی مهم ماست.

رئیس هیأت اسکواش همدان با بیان اینکه برای ارتقاء سطح فنی، دو دوره آموزشی داوری و مربیگری برگزار کردیم، افزود: از یک داور بین‌المللی از کشور پاکستان برای آموزش بهره بردیم تا ورزشکاران و مربیان همدانی از جدیدترین فنون و قوانین روز دنیا بهره‌مند شوند.

وی گفت: کسب دو رتبه برتر در فضای مجازی و ۱۶ مورد اعزام به مسابقات کشوری در سال گذشته، نشان‌دهنده فعالیت مستمر و گسترده هیأت است و امیدواریم با حمایت مسئولان، این روند رو به رشد ادامه یابد.