به همت شرکت توزیع برق خوزستان ۸۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در زیرزمین یک واحد مسکونی و کشاورزی در خوزستان کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت توانیر، طی گزارش سازمانی و نهاد‌ها ۸۸ دستگاه ماینر غیرمجاز با توان‌های مصرفی ۱۹۰ و ۹۰ کیلو وات از زیرزمین یک منزل مسکونی و زمین کشاورزی در خوزستان کشف و ضبط شد.

همچنین شهروندان می‌توانند با گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای هر دستگاه ماینر شناسایی شده از سقف یک میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.