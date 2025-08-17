پخش زنده
۸ شهرک گلخانهای در استان اردبیل فعال است و با ۲۵۰ هکتار واحد گلخانهای بزرگ و کوچک، رتبه اول کشور را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در حال حاضر ۲۰۰ هکتار واحد گلخانهای جدید هم در شهرکهای کشاورزی استان ساخته میشود.
در سال ۳۰ هزار تن انواع محصولات گلخانهای در استان تولید شده و به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و آسیای میانه صادر میشود.
کشت گلخانهای شیوه موثر برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است. حوزهای که ۹۲ درصد از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده و به گفته کارشناسان با توسعه کشت گلخانهای ۵۰ درصد در مصرف این بخش صرفه جویی میشود.