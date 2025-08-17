به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول امور بانوان فرمانداری اردستان، گفت: شهرستان اردستان در راستای اجرای طرح فتحان در استان اصفهان پیشرو بوده است.

منصوره آدمیار افزود: برای اجرای این طرح سه کمیته تخصصی شامل کمیته فرهنگی با مسئولیت ناحیه مقاومت بسیج، کمیته حمایتی با مسئولیت کمیته امداد و کمیته آموزش با مسئولیت شبکه بهداشت تشکیل شده است و مصوبات این کمیته‌ها در جلسه کارگروه جوانی جمعیت بررسی می‌شود و به نتیجه می‌رسد.

وی گفت: کنشگران در محافل عمومی فرم‌های جوانی جمعیت تکمیل می‌کنند و تا کنون ۷۰۰ پرسشنامه در شهرستان اردستان تکمیل شده و نتایج آن در حال استخراج است.

وی درباره حمایت از ازدواج آسان و کمک به خانواده‌های کم‌بضاعت گفت: هماهنگی با اداره صمت و آرایشگران شهرستان برای کمک و بهره‌مندی از تخفیف صورت گرفته است.