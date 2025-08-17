به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران نوجوان که خود را برای مسابقات مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا آماده می‌کند، نخستین تمرین خود را از ساعت ۶:۳۰ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد با حضور ۳۰ بازیکن به مدت ۹۰ دقیقه زیر نظر شادی مهینی، سرمربی تیم در زمین چمن مصنوعی مرکز ملی فوتبال برگزار کرد.

شادی مهینی در ابتدا برنامه‌های تمرینی این اردو را برای بازیکنان تشریح کرد.

دویدن دور زمین، نخستین بخش از تمرین امروز ملی پوشان نوجوان بود. سپس ملی پوشان کار با توپ را با پاس‌های کوتاه و بازی آقا وسط پیگیری کردند. بازیکنان نوجوان سپس به دو گروه تقسیم شدند و بازی درون تیمی را انجام دادند که گوشزد‌های کادر فنی را برای اجرای صحیح دستورات تاکتیکی به همراه داشت.

اردوی فوق تا جمعه ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان پنجشنبه ۳۰ مرداد در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم منتخب تهران می‌روند.

تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است. مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات تیم فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۱ مهر

ایران – عربستان

چهارشنبه ۲۳ مهر

کویت – ایران

جمعه ۲۵ مهر

ایران – لبنان