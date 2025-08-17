رئیس سازمان حج و زیارت گفت: کارگزاران سازمان حج و زیارت بیش از ۱میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زائران اربعین را راهنمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به وظیفه سازمان حج و زیارت در زمینۀ راهنمایی و امداد گمشدگان زائران اربعین حسینی، گفت: امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از زائران توسط ۱۲۵۰ نفر از خادمان افتخاری سازمان حج راهنمایی شدند.

بیات افزود: ۱۱۰۰ نفر از کارگزاران سازمان حج در کشور عراق (کربلا، نجف، مسیر راهپیمایی اربعین، کاظمین و سامرا) و۱۵۰ نفر نیز در پایانه‌های مرزی مشغول به فعالیت بودند.

وی بیشترین درخواست راهنمایی را مربوط به جستجوی مواکب، پزشکی، امدادی و تردد دانست و گفت: همۀ کارگزاران مشغول به خدمت در واحد راهنمایی، نرم افزار همیار اربعین را روی گوشی نصب کرده و بخش اعظمی از راهنمایی‌ها را از این طریق انجام دادند، در صورتی که این برنامه را همه زائران روی گوشی هایشان نصب می‌کردند، روند پرسش از خادمان بسیار کاهش پیدا می‌کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت دربارۀ افراد پیدا شده، توضیح داد: خادمان توانستند سه هزار و ۴۷۰ نفر از افراد گمشده یا جدا افتاده از همراهانشان را به یکدیگر برسانند و از دغدغه زوار کاسته شود.

بیات درباره وضعیت اشیاء گمشده زائران نیز گفت: بخشی از این اشیا در سامانه ثبت شده و صاحبان آن هنوز پیدا نشده‌اند که در روز‌های آینده درصورت مراجعه نکردن شخص برای دریافت، این اشیاء با توافق‌نامه‌ای که با شرکت ملی پست منعقد شده است، به صاحبان آن تحویل می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین توانستیم در روز‌های اخیر ۳هزار شی یافته شده شامل؛ تلفن همراه، کوله پشتی، وجه نقد و. را به صاحبانش تحویل دهیم که این آمار با توجه به اطلاع رسانی دقیق و هوشمندی زوار در نصب کیو ار کد و نصب اطلاعات شخصی روی اشیا، نسبت به سال‌های قبل کاهشی بوده است.